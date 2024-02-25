Кочергина Домника Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1878 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
08.01.1878 ст.
Владиславовка, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно