Кочергина Домника Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Домника Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1878 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Крещение
08.01.1878 ст.
Владиславовка, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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