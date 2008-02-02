Ермонин Илья Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ермонин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1929
Дочь: Шурыгина Нина Ильинишна
Мать ребёнка: Ермонина марфа степановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ермонин петр ильич
Мать ребёнка: Ермонина марфа степановна
Место жительства
Неизвестно
Саратовская область, Ртищевский район, д. Лопатино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермонина марфа степановна
Смерть
1943