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Ермонин Илья Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ермонин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1929

Дочь: Шурыгина Нина Ильинишна

Мать ребёнка: Ермонина марфа степановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ермонин петр ильич

Мать ребёнка: Ермонина марфа степановна

Место жительства
Неизвестно
Саратовская область, Ртищевский район, д. Лопатино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермонин Алексей Ильич

Мать ребёнка: Ермонина марфа степановна

Смерть
1943
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