Каргаев Илья Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргаев Илья Никитович

Каргаев Илья Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1895 и 1905

Дата смерти

Между 1930 и 1945

Пол

Мужской

Добавил:

MP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1895 и 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Саввова Раиса Ильична

Мать ребёнка: Каргаева Прасковья Ивановна

Демкино, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Князькина Антонина Ильична

Мать ребёнка: Каргаева Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргаева Прасковья Ивановна

Смерть
Между 1930 и 1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close