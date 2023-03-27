Каргаев Илья Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1895 и 1905
Дата смертиМежду 1930 и 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Саввова Раиса Ильична
Мать ребёнка: Каргаева Прасковья Ивановна
Демкино, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Князькина Антонина Ильична
Мать ребёнка: Каргаева Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1930 и 1945