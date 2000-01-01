Киселёв Николай Николаевич
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения23.07.1872
Дата смерти05.08.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1872
Отец: Киселёв Николай Фёдорович
Мать: Киселёва Анна Егоровна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
25.07.1872
Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.08.1872
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Похороны
06.08.1872