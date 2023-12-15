Чуйков Исай Данилович
Место рождения
Дата рождения28.04.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1866
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.02.1888
Рождение ребёнка
Около 26.01.1889
Дочь: (Чуйкова) Мария Исаевна
Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Евдокия Назаровна
Бракосочетание
19.10.1892
Рождение ребёнка
20.08.1893
Мать ребёнка: Чуйкова (Рыжкова) Фекла Матвеевна
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: (Чуйкова) Мария Исаевна
Мать ребёнка: Чуйкова (Рыжкова) Фекла Матвеевна