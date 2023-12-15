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Чуйков Исай Данилович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.04.1866

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1866

Отец: Чуйков Данила Андреевич

Мать: Чуйкова Елизавета Степановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.02.1888

Жена: Чуйкова (Воробьева) Евдокия Назаровна

Рождение ребёнка
Около 26.01.1889

Дочь: (Чуйкова) Мария Исаевна

Мать ребёнка: Чуйкова (Воробьева) Евдокия Назаровна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.10.1892

Жена: Чуйкова (Рыжкова) Фекла Матвеевна

Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Чуйков Адриан Исаевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Рыжкова) Фекла Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: (Чуйкова) Мария Исаевна

Мать ребёнка: Чуйкова (Рыжкова) Фекла Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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