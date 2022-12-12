Матюков Иван
Место рождениягод из похоз книг
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Матюков Филипп
Мать: Матюкова Екатерина
год из похоз книг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область