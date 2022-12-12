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Матюков Иван

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Место рождения

год из похоз книг

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Матюков Филипп

Мать: Матюкова Екатерина

год из похоз книг
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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