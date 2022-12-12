Талдыкина Екатерина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Екатерина Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1906 ст.

Сын: Талдыкин Василий Александрович

Отец ребёнка: Талдыкин Александр Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1916 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Талдыкин Александр Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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