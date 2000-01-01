Дубинович Иван Афанасьевич
Место рожденияPetrovichi, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1885
Сын: Дубинович Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Соколова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)
Milkūnai
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus