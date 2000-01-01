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Дубинович Иван Афанасьевич

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Место рождения

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Дубинович Афанасий Иванович

Мать: Дубинович Аксения Ефимовна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1885

Сын: Дубинович Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Соколова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дубинович Яков Иванович

Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1891

Сын: Дубинович Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1896

Сын: Дубинович Пётр Иванович

Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1896

Сын: Дубинович Иван Иванович

Мать ребёнка: Дубинович Февронья (Хавронья)

Milkūnai
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
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