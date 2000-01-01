Максютов Сафиулла Тазетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютов Сафиулла Тазетдинович

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Место рождения

Большие Бульбаши, Кукморский р-н, Татарстан

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Бульбаши, Кукморский р-н, Татарстан
Смерть
Неизвестно
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