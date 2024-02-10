Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Иванова

Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мавра Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евфимия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.