Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евфимия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Смерть
Неизвестно