Андреев Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: Андреева Анфиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Андреева Галина Яковлевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Андреев Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Андреева Галина Яковлевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Андреева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Андреева Галина Яковлевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Андреева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Андреева Галина Яковлевна
Смерть
Неизвестно