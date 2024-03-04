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Андреев Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: Андреева Анфиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Андреев Николай Иванович

Мать ребёнка: Андреева Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Андреев Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Андреева Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Андреева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Андреева Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Андреева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Андреева Галина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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