Иванов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Софья Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелкина Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Акилина
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Иванова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова Акилина
Смерть
Неизвестно