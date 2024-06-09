Иванов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Софья Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелкина Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Иванова Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Акилина

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Иванова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова Акилина

Смерть
Неизвестно

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