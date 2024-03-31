Осмоловская Зоя (Зося) Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осмоловская Зоя (Зося) Францевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1928

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1928

Отец: Асмоловский Франц Иванович

Мать: Осмоловская Анна Ивановна

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