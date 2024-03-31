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Осмоловская Зоя (Зося) Францевна
Осмоловская Зоя (Зося) Францевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.1928
Пол
Женский
Отец
Асмоловский (Осмоловский) Франц Иванович
Мать
Осмоловская Анна Ивановна
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1928
Отец:
Асмоловский Франц Иванович
Мать:
Осмоловская Анна Ивановна
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