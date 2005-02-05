Макар Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.2005

Отец: Андрей Юрьевич

Мать: Гавшина Наталья

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