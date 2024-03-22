Евдокия (Авдотья) Васильева
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти25.07.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
06.09.1826
Муж: Трофим Кириллов
Рождение ребёнка
15.05.1828
Сын: Константин Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Кириллов
Рождение ребёнка
04.01.1831
Дочь: Рождественская Татьяна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Кириллов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.07.1838