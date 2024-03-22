Евдокия (Авдотья) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) Васильева

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

25.07.1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
06.09.1826

Муж: Трофим Кириллов

Рождение ребёнка
15.05.1828

Сын: Константин Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Кириллов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.01.1831

Дочь: Рождественская Татьяна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Кириллов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
25.07.1838
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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