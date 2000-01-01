Николай Парфенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Парфенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Парфен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Агей Николаев

Мать ребёнка: Мелания Семенова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марья Николаева

Мать ребёнка: Мелания Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Семенова

Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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