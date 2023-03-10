Ступаченко (Дубовик) Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступаченко (Дубовик) Елена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
16.10.1905

Муж: Ступаченко Иван Миронович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Смерть
Неизвестно

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