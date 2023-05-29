Рудницкий Юрий Германович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудницкий Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Рудницкая (Семенова) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1960
Дочь: Рудницкая Элеонора Юрьевна
Мать ребёнка: Рудницкая (Семенова) Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно