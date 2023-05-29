Рудницкий Юрий Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудницкий Юрий Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудницкий Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Рудницкая (Семенова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1960

Дочь: Рудницкая Элеонора Юрьевна

Мать ребёнка: Рудницкая (Семенова) Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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