Бехтеев ДМИТРИЙ ЕПИФАНОВИЧ Около 1680 — найти родственников по фамилии на Familio

Бехтеев ДМИТРИЙ ЕПИФАНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1680

умер Около 1730

Отец
Бехтеев ЕПИФАН ИВАНОВИЧОколо 1648 г.р.
Дети
Бехтеев ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ1716 г.р.
Бехтеев АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ1720 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Бехтеев ЕПИФАН ИВАНОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Бехтеев ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Бехтеев АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Бехтеев ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Дочь: (Бехтеева) АГРАФЕНА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1730

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