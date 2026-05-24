Бехтеев ДМИТРИЙ ЕПИФАНОВИЧ
мужской, родился Около 1680
умер Около 1730
ОтецБехтеев ЕПИФАН ИВАНОВИЧОколо 1648 г.р.
Дети
Бехтеев ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ1716 г.р.
Бехтеев АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ1720 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Бехтеев ЕПИФАН ИВАНОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Бехтеев АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: (Бехтеева) АГРАФЕНА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1730