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Гоголев Григорий Григорьевич

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Место рождения

Коржовка-Голубовка, Клинцовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

07.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1961

Отец: Гоголев Григорий Ильич

Мать: Гоголева Евдокия Макаровна

Коржовка-Голубовка, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.03.1983

Сын: Гоголев Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Гоголева Ольга Анатольевна

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Гоголева Ольга Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Ольга Анатольевна

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