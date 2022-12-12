Гоголев Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1961
Отец: Гоголев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
14.03.1983
Сын: Гоголев Роман Григорьевич
Мать ребёнка: Гоголева Ольга Анатольевна
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Гоголева Ольга Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно