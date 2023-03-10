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Андрей Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

19.05.1836

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Федот Трифонов

Мать: Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
13.10.1817

Сын: (?) Яков Андреев

Мать ребёнка: Настастья Тимофеева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 660 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1817
Смерть
19.05.1836
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 256 Оп. 1 Д. 1120 Метрическая книга. Общая. Р.: 1835 г., Б.: 1835-1839 гг., С.: 1835-1839 гг. Во имя св. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Иоанно-Богословская) ц. с. Богословское-Куркино Ефр... Показать все
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