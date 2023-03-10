Андрей Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти19.05.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Федот Трифонов
Мать: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
13.10.1817
Сын: (?) Яков Андреев
Мать ребёнка: Настастья Тимофеева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 660 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1817
Смерть
19.05.1836
Ф. 256 Оп. 1 Д. 1120 Метрическая книга. Общая. Р.: 1835 г., Б.: 1835-1839 гг., С.: 1835-1839 гг. Во имя св. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Иоанно-Богословская) ц. с. Богословское-Куркино Ефр... Показать все