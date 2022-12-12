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Елисеев Даниил Павлович

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Место рождения

Свердловское, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Елисеев Павел Родионович

Мать: Елисеева Ефимия Игнатьевна

Свердловское, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1883 ст.

Сын: Елисеев Василий Данилович

Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Емельяновна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1890

Сын: Елисеев Кузьма Данилович

Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Емельяновна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Елисеев Яков Данилович

Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Емельяновна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Елисеев Иван Данилович

Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Емельяновна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Екатерина Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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