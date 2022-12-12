Елисеев Даниил Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Рождение ребёнка
01.01.1883 ст.
Сын: Елисеев Василий Данилович
Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
25.11.1890
Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Елисеева Екатерина Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно