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Пустовой Алексей Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1908

Дата смерти

02.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1908

Отец: Пустовит Аверьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустовая Мария Кириловна

Рождение ребёнка
22.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустовая (Зубина) Мария Кирилловна

Смерть
02.01.1984

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