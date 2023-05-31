Пустовой Алексей Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1908
Дата смерти02.01.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1908
Отец: Пустовит Аверьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пустовая Мария Кириловна
Рождение ребёнка
22.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пустовая (Зубина) Мария Кирилловна
Смерть
02.01.1984