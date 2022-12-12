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Ильинский Игорь Павлович

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Место рождения

Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.05.1927

Дата смерти

07.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1927

Отец: Ильинский Павел Васильевич

Мать: Суворова Надежда Ивановна

Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Варнавино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильинская Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Зинаида Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Юрист, профессор МГИМО
Образование
Неизвестно
МГИМО
Смерть
07.12.1993
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Троекуровское кладбище
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