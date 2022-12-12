Ильинский Игорь Павлович
Место рождения
Дата рождения11.05.1927
Дата смерти07.12.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1927
Варнавино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильинская Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист, профессор МГИМО
Образование
Неизвестно
МГИМО
Смерть
07.12.1993
Москва
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище