Карпов Максим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Карпов Петр
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Киприна Арина Максимовна
Мать ребёнка: Карпова Александра
Рождение ребёнка
1889
Сын: Карпов Василий Максимович
Мать ребёнка: Карпова Александра
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Карпова Александра
Рождение ребёнка
1905
Сын: Карпов Евлампий Максимович
Мать ребёнка: Карпова Александра
Рождение ребёнка
1906
Сын: Карпов Григорий Максимович
Мать ребёнка: Карпова Александра
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Карпова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Александра
Смерть
1937
Чиланы, Tashtypskiy Rayon, Republic of Khakassia, Russia
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Чиланы