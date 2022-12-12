Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.06.1909 ст.

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1909 ст.

Отец: Ефимочкин Василий Григорьевич

Мать: Ефимочкина Параскева Алексеевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1939

Дочь: Воробьёва Зинаида Кузьминична

Мать ребёнка: Ефимочкина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ефимочкин Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Ефимочкина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
08.07.1948

Дочь: Бочёнкова Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Ефимочкина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимочкина Нина Григорьевна

Смерть
1986
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