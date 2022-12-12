Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1909 ст.
Дата смерти1986
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1909 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1939
Дочь: Воробьёва Зинаида Кузьминична
Мать ребёнка: Ефимочкина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ефимочкин Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Ефимочкина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
08.07.1948
Дочь: Бочёнкова Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Ефимочкина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимочкина Нина Григорьевна
Смерть
1986