(Иванова (с. Яконово-дер. Шевелино)) Дарья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Александрова (?дер. Шевелина-с. Заполья)) Марфа
Отец ребёнка: Филимонов (?дер. Шевелина) Александр
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Александров (?дер. Шевелина) Василий
Отец ребёнка: Филимонов (?дер. Шевелина) Александр
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Александров (?дер. Шевелина) Гаврила
Отец ребёнка: Филимонов (?дер. Шевелина) Александр
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Александров (?дер. Шевелина) Софон
Отец ребёнка: Филимонов (?дер. Шевелина) Александр
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Александрова (?дер. Шевелина-с. Заполья)) Иринья
Отец ребёнка: Филимонов (?дер. Шевелина) Александр
Смерть
Неизвестно