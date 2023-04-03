(Иванова (с. Яконово-дер. Шевелино)) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Иванова (с. Яконово-дер. Шевелино)) Дарья

(Иванова (с. Яконово-дер. Шевелино)) Дарья

Место рождения

Яконово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Яконово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Александрова (?дер. Шевелина-с. Заполья)) Марфа

Отец ребёнка: Филимонов (?дер. Шевелина) Александр

Шевелино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Александров (?дер. Шевелина) Василий

Отец ребёнка: Филимонов (?дер. Шевелина) Александр

Шевелино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Александров (?дер. Шевелина) Гаврила

Отец ребёнка: Филимонов (?дер. Шевелина) Александр

Шевелино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Александров (?дер. Шевелина) Софон

Отец ребёнка: Филимонов (?дер. Шевелина) Александр

Шевелино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Александрова (?дер. Шевелина-с. Заполья)) Иринья

Отец ребёнка: Филимонов (?дер. Шевелина) Александр

Шевелино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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