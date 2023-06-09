Юсина Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения28.07.1886 ст.
Дата смерти08.09.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1886 ст.
Рождение ребёнка
03.11.1913
Отец ребёнка: Мальков Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1915
Дочь: Малькова Калерия Павловна
Отец ребёнка: Мальков Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1916 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальков Павел Иванович
Смерть
08.09.1916 ст.