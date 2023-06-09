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Юсина Вера Александровна

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

28.07.1886 ст.

Дата смерти

08.09.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1886 ст.

Отец: Юсин Юсим Александр (Мойше Лейб) Иванович (Замганович)

Мать: Богородская Елизавета Ивановна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1913

Сын: Мальков Николай Павлович

Отец ребёнка: Мальков Павел Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.05.1915

Дочь: Малькова Калерия Павловна

Отец ребёнка: Мальков Павел Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.08.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальков Павел Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
08.09.1916 ст.
Иваново, Иваново, Ивановская область

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