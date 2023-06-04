Гаврилова (Галашина) Наталья Николаевна
женский, родилась Неизвестно
ОтецГалашин Николай Степанович22.05.1929 г.р.
МатьГалашина Лидия Михайловна26.10.1933 г.р.
Супруги
Соловьёв ИгорьНеизвестно г.р.
Дети
Гаврилова ЮлияНеизвестно г.р.
Соловьёва Майя ИгоревнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Майя Игоревна
Отец ребёнка: Соловьёв Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Юлия
Отец ребёнка: не указан