Гаврилова (Галашина) Наталья Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гаврилова (Галашина) Наталья Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Галашин Николай Степанович22.05.1929 г.р.
Мать
Галашина Лидия Михайловна26.10.1933 г.р.
Супруги
Соловьёв ИгорьНеизвестно г.р.
Дети
Гаврилова ЮлияНеизвестно г.р.
Соловьёва Майя ИгоревнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галашин Николай Степанович

Мать: Галашина Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Майя Игоревна

Отец ребёнка: Соловьёв Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Юлия

Отец ребёнка: не указан

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