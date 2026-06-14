Бодиско КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Бодиско КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1844

умер 1896

Отец
Бодиско АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ18.10.1786 г.р.
Мать
(Вильямс) ГАРРИЕТ БИАЛ1824 г.р.
Супруги
(Бартон) ШАРЛОТТА ИОСИФОВНАОколо 1845 г.р.
Дети
Бодиско АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ02.04.1869 г.р.
Бодиско КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ11.04.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Бодиско АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Мать: (Вильямс) ГАРРИЕТ БИАЛ

Бракосочетание
1868

Жена: (Бартон) ШАРЛОТТА ИОСИФОВНА

Рождение ребёнка
02.04.1869

Сын: Бодиско АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: (Бартон) ШАРЛОТТА ИОСИФОВНА

Рождение ребёнка
11.04.1871

Сын: Бодиско КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: (Бартон) ШАРЛОТТА ИОСИФОВНА

Смерть
1896

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