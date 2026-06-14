Бодиско КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
мужской, родился 1844
умер 1896
ОтецБодиско АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ18.10.1786 г.р.
Мать(Вильямс) ГАРРИЕТ БИАЛ1824 г.р.
Супруги
(Бартон) ШАРЛОТТА ИОСИФОВНАОколо 1845 г.р.
Дети
Бодиско АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ02.04.1869 г.р.
Бодиско КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ11.04.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
02.04.1869
Сын: Бодиско АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: (Бартон) ШАРЛОТТА ИОСИФОВНА
Рождение ребёнка
11.04.1871
Сын: Бодиско КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: (Бартон) ШАРЛОТТА ИОСИФОВНА
Смерть
1896