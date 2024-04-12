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Василий Михайлов

Место рождения

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

28.01.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1811 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1828

Отец: Михаил Тихонов

Мать: Наталия Космина

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд
восприемники при крещении – той же вотчины и сельца дворовые люди Алексей Кострюков и Евдокия Косьмина | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской г... Показать все
Смерть
Неизвестно
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