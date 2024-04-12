Василий Михайлов
Место рождения
Дата рождения28.01.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1828
Отец: Михаил Тихонов
Мать: Наталия Космина
восприемники при крещении – той же вотчины и сельца дворовые люди Алексей Кострюков и Евдокия Косьмина | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской г... Показать все
Смерть
Неизвестно