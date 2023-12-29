Макаров Сергей
Место рожденияКиров, Кировская область, Россия
Дата рождения20.04.1906
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1906
Отец: Макаров Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Вступление в партию
Неизвестно
Член ВКП(б) 1940-1950 | Politics
Рождение ребёнка
12.07.1932
Сын: Макаров Борис
Мать ребёнка: Макарова (Стругова) Наталья
Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова (Стругова) Наталья
Смерть
1972