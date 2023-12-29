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Макаров Сергей

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Место рождения

Киров, Кировская область, Россия

Дата рождения

20.04.1906

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1906

Отец: Макаров Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Стругова) Наталья

Вступление в партию
Неизвестно
Член ВКП(б) 1940-1950 | Politics
Рождение ребёнка
12.07.1932

Сын: Макаров Борис

Мать ребёнка: Макарова (Стругова) Наталья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Стругова) Наталья

Смерть
1972

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