Корочкина Улита Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорочкина Улита Павлова

Корочкина Улита Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

01.03.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1867 ст.

Муж: Корочкин Борис Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
невеста - государственная крестьянка села Ишма. Поручители по жениху - Леонтий Яковлев и Иван Яковлев
Рождение ребёнка
26.11.1867 ст.

Дочь: Корочкина Варвара Борисова

Отец ребёнка: Корочкин Борис Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Леонтий Яковлев Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
15.06.1871 ст.

Сын: Корочкин Тихон Борисов

Отец ребёнка: Корочкин Борис Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: того же сельца крестьянин собственник Григорий Евдокимов и того же сельца крестьянская девица Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
09.10.1872 ст.

Дочь: Корочкина Пелагия Борисова

Отец ребёнка: Корочкин Борис Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
отец проживающий по болезни в отпуске рядовой Воспреемники: временно отпускной Степан Яковлев Корочкин временно обязанная крестьянская девица Елена Васильева Башкирова
Рождение ребёнка
29.08.1880 ст.

Дочь: Корочкина Елизавета Борисова

Отец ребёнка: Корочкин Борис Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: того же сельца уволенный запас рядовой солдат Стефан Евфимиев крестьянская жена Евдокия Евграфова
Смерть
01.03.1884 ст.
от чахотки в метрике указывается, что на момент смерти Улите было 38 лет. т.е. дата рождения - между 1843 и 1846 годом.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.