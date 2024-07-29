Корочкина Улита Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смерти01.03.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1867 ст.
невеста - государственная крестьянка села Ишма. Поручители по жениху - Леонтий Яковлев и Иван Яковлев
Рождение ребёнка
26.11.1867 ст.
Дочь: Корочкина Варвара Борисова
Отец ребёнка: Корочкин Борис Яковлев
Восприемники: Леонтий Яковлев Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
15.06.1871 ст.
Отец ребёнка: Корочкин Борис Яковлев
Восприемники: того же сельца крестьянин собственник Григорий Евдокимов и того же сельца крестьянская девица Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
09.10.1872 ст.
Дочь: Корочкина Пелагия Борисова
Отец ребёнка: Корочкин Борис Яковлев
отец проживающий по болезни в отпуске рядовой Воспреемники: временно отпускной Степан Яковлев Корочкин временно обязанная крестьянская девица Елена Васильева Башкирова
Рождение ребёнка
29.08.1880 ст.
Дочь: Корочкина Елизавета Борисова
Отец ребёнка: Корочкин Борис Яковлев
Восприемники: того же сельца уволенный запас рядовой солдат Стефан Евфимиев крестьянская жена Евдокия Евграфова
Смерть
01.03.1884 ст.
от чахотки в метрике указывается, что на момент смерти Улите было 38 лет. т.е. дата рождения - между 1843 и 1846 годом.