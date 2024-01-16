Гыдов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гыдов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гыдов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гыдова Елена Константиновна

Шахово, Полтавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гыдова Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гыдова Елена Константиновна

Смерть
Неизвестно
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