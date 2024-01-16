Гыдов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Гыдов Василий
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гыдова Елена Константиновна
Шахово, Полтавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гыдова Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно