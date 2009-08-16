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Комиссаров Сергей Михайлович
Комиссаров Сергей Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.1961
Пол
Мужской
Отец
Комиссаров Михаил Иванович
1935 г.р.
Мать
Комиссарова (Аликина) Нина Петровна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1961
Отец:
Комиссаров Михаил Иванович
Мать:
Комиссарова Нина Петровна
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