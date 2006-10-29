Пекачева (Осипова) Екатерина Семеновна
Место рожденияд.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области
Дата рождения24.11.1932
Дата смерти29.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1932
д.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области
Рождение ребёнка
18.10.1956
Сын: Пекачев Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Пекачев Леонид Павлович
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
29.10.2006