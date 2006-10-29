Пекачева (Осипова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПекачева (Осипова) Екатерина Семеновна

Пекачева (Осипова) Екатерина Семеновна

Место рождения

д.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области

Дата рождения

24.11.1932

Дата смерти

29.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1932

Отец: Осипов Семен Филиппович

Мать: Осипова Анна Александровна

д.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области
Рождение ребёнка
18.10.1956

Сын: Пекачев Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Пекачев Леонид Павлович

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
29.10.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close