Додонов Александр Васильевич
Место рожденияИвановская область Луховский район д. Алешево
Дата рождения14.03.1923
Дата смерти26.02.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1923
Ивановская область Луховский район д. Алешево
Бракосочетание
04.05.1953
Жена: Додонова Вера Леонидовна
г.Бор Горьковская область
Рождение ребёнка
02.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Додонова Вера Леонидовна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Додонова Вера Леонидовна
Смерть
26.02.1989