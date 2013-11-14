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Додонов Александр Васильевич

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Место рождения

Ивановская область Луховский район д. Алешево

Дата рождения

14.03.1923

Дата смерти

26.02.1989

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1923

Отец: Додонов Василий Федорович

Мать: Додонова Елизавета Васильевна

Ивановская область Луховский район д. Алешево
Бракосочетание
04.05.1953

Жена: Додонова Вера Леонидовна

г.Бор Горьковская область
Рождение ребёнка
02.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Додонова Вера Леонидовна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Додонова Вера Леонидовна

Смерть
26.02.1989
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