Коча Николай Семенович
Место рожденияС.Успенское, Армавирский район, Краснодарский край
Дата рождения06.05.1924
Дата смерти09.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1924
Отец: Коча Семен Степанович
Мать: Коча Марфа Михайловна
С.Успенское, Армавирский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.07.1962
Дочь: Бондарева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Коча Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
21.09.1965
Сын: Коча Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коча Евдокия Макаровна
Смерть
09.07.2007
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край