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Коча Николай Семенович

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Место рождения

С.Успенское, Армавирский район, Краснодарский край

Дата рождения

06.05.1924

Дата смерти

09.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1924

Отец: Коча Семен Степанович

Мать: Коча Марфа Михайловна

С.Успенское, Армавирский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.07.1962

Дочь: Бондарева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Коча Евдокия Макаровна

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
21.09.1965

Сын: Коча Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коча Евдокия Макаровна

Смерть
09.07.2007
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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