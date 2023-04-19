Короткевич Яким Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Короткевич Федор
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Калугина Мария Якимовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калугина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Елизавета Якимовна
Мать ребёнка: Калугина Анна Ефимовна