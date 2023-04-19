Короткевич Яким Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткевич Яким Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Короткевич Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Калугина Мария Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Елизавета Якимовна

Мать ребёнка: Калугина Анна Ефимовна

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