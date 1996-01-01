Грищенко-Меркулова Серафима Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко-Меркулова Серафима Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1977

Отец: Меркулов Виктор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1996

Сын: Грищенко Роман Антонович

Отец ребёнка: Грищенко Антон Игоревич

Рождение ребёнка
2001

Сын: Грищенко Денис Антонович

Отец ребёнка: Грищенко Антон Игоревич

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Грищенко Кристина Антоновна

Отец ребёнка: Грищенко Антон Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищенко Антон Игоревич

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