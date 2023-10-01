Шинкаренко Фома Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШинкаренко Фома Иванович

Шинкаренко Фома Иванович

Место рождения

Беляки, Полтавська область

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Беляки, Полтавська область
Восприемник
15.05.1916
Коломна, Коломенский, Московская область
Восприемник при рождении Василия у Евдокии Петровой Ивановой, крестьянской вдовы деревни Морозовки Непецынской волости Коломенского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.