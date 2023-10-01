Шинкаренко Фома Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
15.05.1916
Коломна, Коломенский, Московская область
Восприемник при рождении Василия у Евдокии Петровой Ивановой, крестьянской вдовы деревни Морозовки Непецынской волости Коломенского уезда
Смерть
Неизвестно