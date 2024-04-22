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Древо
Место рождения
Новый Донбасс
Дата рождения
1920
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий
1896 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Василий
Мать: не указана
Новый Донбасс
Смерть
Неизвестно
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