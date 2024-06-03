Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1882
Дата смерти05.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1882
Отец: Ахметьян Гайнуллин
Мать: Гайниямал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1905
Сын: Салямов Галиакбяр Музафарович
Отец ребёнка: Музафар Габдулсалямов
Рождение ребёнка
09.10.1908
Сын: Рамазан Музафарович
Отец ребёнка: Музафар Габдулсалямов
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Катифа Музафаровна
Отец ребёнка: Музафар Габдулсалямов
Рождение ребёнка
01.09.1915
Дочь: Назифа Музафаровна
Отец ребёнка: Музафар Габдулсалямов
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Салямова Нафиса Музафаровна
Отец ребёнка: Музафар Габдулсалямов
Смерть
05.08.1954