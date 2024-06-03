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Гайнуллина Ханифа Ахметьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1882

Дата смерти

05.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1882

Отец: Ахметьян Гайнуллин

Мать: Гайниямал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музафар Габдулсалямов

Рождение ребёнка
03.07.1905

Сын: Салямов Галиакбяр Музафарович

Отец ребёнка: Музафар Габдулсалямов

Рождение ребёнка
09.10.1908

Сын: Рамазан Музафарович

Отец ребёнка: Музафар Габдулсалямов

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Катифа Музафаровна

Отец ребёнка: Музафар Габдулсалямов

Рождение ребёнка
01.09.1915

Дочь: Назифа Музафаровна

Отец ребёнка: Музафар Габдулсалямов

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Салямова Нафиса Музафаровна

Отец ребёнка: Музафар Габдулсалямов

Смерть
05.08.1954

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