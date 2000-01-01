Бродский Лазарь Израилевич
Место рожденияг. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Дата рождения19.09.1848
Дата смерти02.10.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Смерть
02.10.1904
г. Базель, Швейцария
Место жительства
По 1904
г. Киев, Украина