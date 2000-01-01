Бродский Лазарь Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродский Лазарь Израилевич

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Место рождения

г. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина

Дата рождения

19.09.1848

Дата смерти

02.10.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Смерть
02.10.1904
г. Базель, Швейцария
Место жительства
По 1904
г. Киев, Украина
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