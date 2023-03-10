Вопиловская (Попова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вопиловская (Попова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1933

Сын: Вопиловский Николай Степанович

Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич

Мокеиха, Страдная волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вопиловская Раиса Степановна

Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вопиловская Римма Степановна

Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вопиловская Вера Степановна

Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вопиловский Сергей Степанович

Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вопиловский Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вопиловский Степан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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