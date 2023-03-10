Вопиловская (Попова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Василий
Рождение ребёнка
28.09.1933
Сын: Вопиловский Николай Степанович
Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич
Мокеиха, Страдная волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вопиловская Раиса Степановна
Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вопиловская Римма Степановна
Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вопиловская Вера Степановна
Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вопиловский Сергей Степанович
Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вопиловский Вениамин Степанович
Отец ребёнка: Вопиловский Степан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно