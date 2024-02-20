Сахно Федор Кузьмич
Место рожденияУкраина
Дата рождения16.02.1884
Дата смерти10.05.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1884
Отец: Сахно Кузьма
Украина
Рождение ребёнка
17.12.1918
Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна
Украина Черниговская облюЛосиновский р-н с.пустотичь
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна
Украина Черниговская область,Носовский р-н д.Пустотино
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1925
Сын: Сахно Виктор
Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна
Украина Черниговская область с. Лосиновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарь Татьяна
Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна
Украина Черниговская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна
Украина Черниговская область
Смерть
10.05.1954
Россия Краснодарский кр..Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Похороны
Неизвестно
Ладожская Краснодарский край