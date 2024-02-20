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Сахно Федор Кузьмич

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Место рождения

Украина

Дата рождения

16.02.1884

Дата смерти

10.05.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1884

Отец: Сахно Кузьма

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
17.12.1918

Сын: Сахно Степан Федорович

Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна

Украина Черниговская облюЛосиновский р-н с.пустотичь
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сахно Михаил Федорович

Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна

Украина Черниговская область,Носовский р-н д.Пустотино
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Сахно Трифан Федорович

Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1925

Сын: Сахно Виктор

Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна

Украина Черниговская область с. Лосиновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарь Татьяна

Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна

Украина Черниговская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахно Лукерья Ивановна

Украина Черниговская область
Смерть
10.05.1954
Россия Краснодарский кр..Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Похороны
Неизвестно
Ладожская Краснодарский край
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