Высоцкая Пелагея Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Высоцкая) Мария Корнилиевна
Отец ребёнка: Высоцкий Корнилий Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Высоцкая) Ольга Корнилиевна
Отец ребёнка: Высоцкий Корнилий Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Высоцкий Аникий Корнилович
Отец ребёнка: Высоцкий Корнилий Алексеевич
Смерть
Неизвестно