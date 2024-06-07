Высоцкая Пелагея Кондратовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Высоцкая Пелагея Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Высоцкая) Мария Корнилиевна

Отец ребёнка: Высоцкий Корнилий Алексеевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Высоцкая) Ольга Корнилиевна

Отец ребёнка: Высоцкий Корнилий Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Высоцкий Аникий Корнилович

Отец ребёнка: Высоцкий Корнилий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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