Артемьева (Власова) Антонина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Власова) Антонина Никифоровна

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Место рождения

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Власов Никифор Власович

Мать: не указана

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
25.07.1910 ст.

Муж: Артемьев Михайл Михайлович

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.1911 ст.

Сын: Артемьев Владимир Михайловч

Отец ребёнка: Артемьев Михайл Михайлович

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Печенкина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Михайл Михайлович

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Артемьев Илья Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михайл Михайлович

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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