Артемьева (Власова) Антонина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: Власов Никифор Власович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1910 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1911 ст.
Сын: Артемьев Владимир Михайловч
Отец ребёнка: Артемьев Михайл Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1912
Дочь: Печенкина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Михайл Михайлович
Рождение ребёнка
1914 ст.
Отец ребёнка: Артемьев Михайл Михайлович
Смерть
Неизвестно