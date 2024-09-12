Щукин Андроник Григорьевич 08.10.1860 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукин Андроник Григорьевич

Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.10.1860 ст.

Дата смерти

После 1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1860 ст.

Отец: Щукин Григорий Антонович

Мать: Щукина (Савинкова) Евдокия Зотовна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Абрам (Авраам) Афанасьев Путинцев и казака того же полка Антона Щукина дочь, девица Марфа ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №379, стр... Показать все
Бракосочетание
30.10.1878 ст.

Жена: Щукина (Неплюева) Анастасия Терентьевна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №292, стр. 142
Рождение ребёнка
11.07.1880 ст.

Дочь: Щукина Марина Андрониковна

Мать ребёнка: Щукина (Неплюева) Анастасия Терентьевна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Иосиф(Осип) Феоктистович Щукин и девица Ольга Андреевна Попова
Рождение ребёнка
20.04.1888

Сын: Щукин Василий Андроникович

Мать ребёнка: Щукина (Неплюева) Анастасия Терентьевна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Иосиф(Осип) Феоктистович Щукин и казачка Ольга Федоровна Неплюева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1258, стр. 176 Сын казака Студе... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Щукин Иван Андроникович

Мать ребёнка: Щукина (Неплюева) Анастасия Терентьевна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1898 ст.

Дочь: Щукина Мария Андрониковна

Мать ребёнка: Щукина (Неплюева) Анастасия Терентьевна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Даниил Терентьевич Неплюев и казачья жена Евфимия Терентьевна Рыжкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1060, стр. 51
Смерть
После 1898 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

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