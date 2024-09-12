Щукин Андроник Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1860 ст.
Дата смертиПосле 1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
08.10.1860 ст.
Восприемники: казак Студенецкого полка Абрам (Авраам) Афанасьев Путинцев и казака того же полка Антона Щукина дочь, девица Марфа ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №379, стр... Показать все
Бракосочетание
30.10.1878 ст.
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №292, стр. 142
Рождение ребёнка
11.07.1880 ст.
Дочь: Щукина Марина Андрониковна
Мать ребёнка: Щукина (Неплюева) Анастасия Терентьевна
Восприемники: казак Студенецкого полка Иосиф(Осип) Феоктистович Щукин и девица Ольга Андреевна Попова
Рождение ребёнка
20.04.1888
Сын: Щукин Василий Андроникович
Мать ребёнка: Щукина (Неплюева) Анастасия Терентьевна
Восприемники: казак Студенецкого полка Иосиф(Осип) Феоктистович Щукин и казачка Ольга Федоровна Неплюева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1258, стр. 176 Сын казака Студе... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Мать ребёнка: Щукина (Неплюева) Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
05.02.1898 ст.
Дочь: Щукина Мария Андрониковна
Мать ребёнка: Щукина (Неплюева) Анастасия Терентьевна
Восприемники: казак Студенецкого полка Даниил Терентьевич Неплюев и казачья жена Евфимия Терентьевна Рыжкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1060, стр. 51
Смерть
После 1898 ст.