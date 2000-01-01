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Прохоров Илья Иванович
Прохоров Илья Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Прохоров Иван Прохорович
Мать
(Пименова) Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Прохоров Иван Прохорович
Мать:
Ольга
Смерть
Неизвестно
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